Продвинутая компактная плата для процессоров AMD.

ASUS готовит новую версию материнской платы ROG STRIX B850-I Gaming WIFI формата Mini-ITX, сообщает Wccftech. Модель сохраняет тот же набор возможностей, но выполнена в белом цвете. К наименованию белой платы добавилась буква W.

Источник изображения: @realVictor_M в социальной сети X (заблокирована в РФ)

ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WIFI7 W предназначена для процессоров AMD AM5 и основана на чипсете B850. В подсистеме питания можно насчитать 13 дросселей, используются 90-амперные транзисторы, охлаждение с крупным радиатором и вентилятором. Дополнительное питание процессора реализовано через один 8-контактный разъём.

Два слота DDR5 DIMM обеспечивают поддержку до 128 ГБ оперативной памяти со скоростью до 8400 МТ/с и более при разгоне. Для установки видеокарты плата оснащена слотом PCIe 5.0 x16, а для установки M.2 накопителей — парой M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4. Также имеются два порта SATA III.

Материнская плата поддерживает целый набор фирменных функций для разгона и оптимизации производительности, использует конструктивные решения EZ PC DIY для простого подключения M.2 накопителей и Wi-Fi антенн.