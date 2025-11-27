Новых креплений или дополнительных деталей не потребуется

Компания Noctua подтвердила, что её процессорные кулеры, предназначенные для платформ Intel LGA 1700 и 1851, совместимы с будущим сокетом LGA 1954. Для установки систем охлаждения не потребуются новые или дополнительные элементы крепления, процесс установки кулеров на новую платформу останется прежним.

Источник изображения: Noctua

Согласно различным утечкам, размеры сокета LGA 1954 (45×37,5 мм) совпадают с размерами LGA 1700 и 1851. Схожие размеры способствуют сохранению совместимости с выпущенными системами охлаждения. Тем не менее, специалисты допускают различные нюансы, которые могут повлиять на эффективность охлаждения из-за изменения силы прижима и смещения точек максимального нагрева в новых процессорах, так называемых горячих точек (hot spot).

Ранее в документации компании Thermaltake к одной из новых жидкостных систем охлаждения тоже обнаружили информацию о совместимости с будущим сокетом Intel LGA 1954. Пока не все производители систем охлаждения заявляют о совместимости своей продукции с новой платформой. Больше объявлений ожидают по мере приближения к релизу новых процессоров и материнских плат, который должен состояться во второй половине 2026 года.