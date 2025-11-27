Компания Noctua подтвердила, что её процессорные кулеры, предназначенные для платформ Intel LGA 1700 и 1851, совместимы с будущим сокетом LGA 1954. Для установки систем охлаждения не потребуются новые или дополнительные элементы крепления, процесс установки кулеров на новую платформу останется прежним.
Согласно различным утечкам, размеры сокета LGA 1954 (45×37,5 мм) совпадают с размерами LGA 1700 и 1851. Схожие размеры способствуют сохранению совместимости с выпущенными системами охлаждения. Тем не менее, специалисты допускают различные нюансы, которые могут повлиять на эффективность охлаждения из-за изменения силы прижима и смещения точек максимального нагрева в новых процессорах, так называемых горячих точек (hot spot).
Ранее в документации компании Thermaltake к одной из новых жидкостных систем охлаждения тоже обнаружили информацию о совместимости с будущим сокетом Intel LGA 1954. Пока не все производители систем охлаждения заявляют о совместимости своей продукции с новой платформой. Больше объявлений ожидают по мере приближения к релизу новых процессоров и материнских плат, который должен состояться во второй половине 2026 года.