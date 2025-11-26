Сайт Конференция
Moleculo
Thunderobot демонстрирует игровой ПК с китайским процессором Hygon C86-4G и видеокартой GeForce RTX
Windows, популярные программы и игры работают.

Компания Thunderobot представила в Китае настольный компьютер Black Warrior Hunter Pro с китайским процессором Hygon C86. Компания позиционирует его как первый игровой ПК на китайском рынке, использующий процессор x86 местного производства вместо импортного чипа Intel или AMD.

Источник изображения: news.mydrivers.com

Скриншоты CPU-Z от китайских СМИ подтверждают, что в системе установлен процессор Hygon C86-4G. В процессоре используется 16 ядер с поддержкой многопоточности и базовой тактовой частотой 2,8 ГГц, а также 32 МБ кэш-памяти третьего уровня. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows и может запускать популярные программы и игры. В конструкции процессора используется полностью медный теплораспределитель и термоинтерфейс на основе индия.

Источник изображения: news.mydrivers.com

Процессоры C86 выпускаются компанией Hygon Information, китайским поставщиком x86-процессоров, ранее лицензировавшим серверные решения AMD с ядрами Zen. Китайские СМИ видят в Hygon C86-4G процессор класса Zen 1, что соответствует его результатам в бенчмарках. Результаты многопоточных вычислений близки к показателям Ryzen Threadripper 1950X первого поколения, а однопоточная производительность сопоставима с процессорами Intel семейств Haswell и Skylake. На практике производительности достаточно, чтобы процессор мог использоваться для современных рабочих и игровых систем.

Источник изображения: news.mydrivers.com

Thunderobot пока не публикует полные характеристики и цены компьютеров Black Warrior Hunter Pro. На официальных фотографиях в системе можно заметить видеокарту NVIDIA GeForce RTX, хотя на некоторых других изображениях присутствуют другие графические решения, что говорит о том, что варианты видеокарт могут отличаться.

#китай #процессоры #thunderobot #hygon #игровые компьютеры
Источник: videocardz.com
