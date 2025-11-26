Видеокарты NVIDIA используют чипы 28 Гбит/с.

По всей видимости, компания SK hynix расскажет на конференции ISSCC 2026 о своих новых чипах памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ) со скоростью 48 Гбит/с. В программе запланирован доклад “A 48Gb/s 24Gb GDDR7 DRAM for Mid-Range Inference AI with Symmetric 2CH-Mode Operation, Clock-Path Optimization, and RAS Features”. Это на 70% быстрее чипов, применяемых на сегодняшний день в игровых и профессиональных видеокартах NVIDIA.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

SK hynix может опередить Samsung и Micron по скорости чипов GDDR7, если последние не анонсируют новые, ещё более быстрые разработки в ближайшее время. Ранее Samsung анонсировала чипы ёмкостью 24 Гбит со скоростью до 42,5 Гбит/с, а Micron тестирует чипы со скоростью 32 Гбит/с.

NVIDIA RTX PRO 6000 и GeForce RTX 5090 Laptop — одни из немногих видеокарт, использующих чипы памяти по 3 ГБ. Это позволяет увеличить объём памяти, сохранив более узкую шину. Восемь таких чипов обеспечат 24 ГБ при 256-битной шине, двенадцать — 36 ГБ при 384-битной. Используя чипы памяти со скоростью 48 Гбит/с, можно увеличить пропускную способность до 1,5 ТБ/с в конфигурации с 256-битной шиной.

На самом деле производители видеокарт редко используют самые высокие скорости в своих продуктах; обычно для поддержания высокого уровня выхода годных чипов частота памяти снижается.

Презентации на ISSCC часто опережают появление реального оборудования на год или более. Такие чипы могут появиться в оборудовании для центров обработки данных или искусственного интеллекта раньше, чем в игровых видеокартах, если вообще появятся. Например, доклад Samsung о чипах со скоростью 42,5 Гбит/с был представлен в прошлом году, но никаких признаков появления такой памяти на рынке не наблюдается.