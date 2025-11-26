Сайт Конференция
Moleculo
Qualcomm представила флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 для широкого спектра премиум-смартфонов
Продвинутый техпроцесс, производительный процессор, широкие возможности искусственного интеллекта и многое другое.

Компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Gen 5 для более широкого спектра премиальных смартфонов. Он немного уступает версии Elite, но по-прежнему считается решением флагманского уровня для игр, редактирования видео и продвинутых функций искусственного интеллекта.

Источник изображения: Qualcomm

Однокристальная система Snapdragon 8 Gen 5 основана на 3-нм техпроцессе N3P от TSMC и оснащается процессорными ядрами Oryon, как и более продвинутая Elite версия. Шесть его производительных ядер ограничены тактовой частотой 3,32 ГГц, а два Premium-ядра — частотой 3,8 ГГц. В Elite версии чипсета ядра работают на частотах до 3,62 и 4,6 ГГц соответственно. Несмотря на это, ожидается, что в целом Snapdragon 8 Gen 5 обеспечит производительность, близкую к Elite.

Qualcomm заявляет о повышении производительности на 36% и энергоэффективности на 42% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Графическая производительность выше примерно на 11%, энергоэффективность — на 28%.

Гораздо больше прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ): Qualcomm заявляет о преимуществе нового нейронного процессора Hexagon до 46%. Этот прирост производительности в частности позволит улучшить контекстное взаимодействие интеллектуальных ассистентов с пользователем и их персонализированные предложения.

Источник изображения: Qualcomm

В чипсете используется новый модуль Sensing Hub. Используя комбинацию микрофона и различных датчиков, смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 5 всегда готовы к взаимодействию пользователя с искусственным интеллектом.

«Qualcomm Sensing Hub в Snapdragon 8 Gen 5 использует специальный ИИ-процессор, который позволяет реализовать более контекстно-зависимые сценарии использования, включая распознавание действий пользователя и акустических сцен. Постоянно фиксируя пользовательский контекст, Qualcomm Sensing Hub реализует проактивные и адаптивные ИИ-возможности, которые способны повысить уровень повседневного взаимодействия благодаря интеллектуальной отзывчивости», — Qualcomm.

К другим отличиям Snapdragon 8 Gen 5 от Elite относятся: немного более низкая пиковая скорость 5G модема X80 пятого поколения; небольшие изменения в спецификациях графического процессора Adreno и нейронного процессора Hexagon; отсутствие поддержки новейшего стандарта флэш-памяти UFS 4.1. Остальные характеристики обоих чипсетов идентичны, включая возможности зарядки, поддержку дисплеев и подавляющее большинство аппаратных возможностей для фото и видео съёмки.

Что касается камер, Qualcomm отмечает возможности совместной работы ISP процессора Spectra Triple AI и нейронного процессора Hexagon для продвинутой обработки фотографий. Пользователи получат в четыре раза более широкий динамический диапазон с более высокой детализацией и контрастностью, а также различные возможности на базе искусственного интеллекта, включая Night Vision 3.0 и корректировку тонов в реальном времени. Это позволит «интеллектуально оптимизировать оттенки кожи, неба, а теперь и растительности для более реалистичных изображений и видео».

Для игр в Qualcomm отметили режим 165 кадров в секунду для совместимых проектов, поддержку многопоточной обработки и технологии Mesh Shading.

Уже в ближайшие дни и недели известные бренды должны представить первые смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 5.

Источники: Android Central, fonearena, droidlife, The Verge.

#смартфоны #qualcomm #soc #snapdragon 8 gen 5 #мобильные чипсеты
