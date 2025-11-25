Подтверждение появилось на сайте Intel

На сайте компании Intel появилось подтверждение того, что обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh получат поддержку оперативной памяти DDR5-7200, сообщает Wccftech. Но речь идёт не про обычные модули DIMM, а про более продвинутую реализацию CUDIMM — на эти модули устанавливается собственная микросхема для генерации тактовых сигналов. Кроме того, такой скорости работы можно достичь при использовании только одного модуля памяти на канал.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Более никаких изменений в поддержке памяти специалисты не увидели. В частности, заявлена поддержка скорости 5600 МТ/с для модулей UDIMM и 6400 МТ/с для модулей CSODIMM. Также текущие процессоры Intel Arrow Lake-S поддерживают скорость работы памяти до 6400 МТ/с при использовании модулей CUDIMM.

Источник изображения: Intel

Недавно появилась неофициальная информация о подготовке трёх новых процессоров Intel Arrow Lake-S Refresh, моделей Core Ultra 200S Plus. Двум из них увеличили количество эффективных ядер. Вряд ли большее количество E-ядер и поддержка более быстрой памяти повысят внимание к платформе LGA 1851 со стороны покупателей, отмечают в Wccftech.