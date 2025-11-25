На сегодняшний день его производительность отвечает требованиям Microsoft Copilot+ PC

Настольные процессоры Intel Nova Lake-S оснастят нейронным блоком (Neural Processing Unit, NPU) 6-го поколения с теоретической вычислительной производительностью 74 триллиона операций в секунду (TOPS). Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Jaykihn.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Если информация подтвердится, Nova Lake-S станут первыми настольными процессорами Intel, производительность NPU в которых будет достаточна для классификации систем с этими процессорами как компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ-ПК). Актуальные процессоры Arrow Lake-S оснащаются NPU с производительностью 13 TOPS, что менее установленного Microsoft порога 40 TOPS для доступа к возможностям с искусственным интеллектом в рамках программы Copilot+ PC в Windows 11.

Процессоры Intel Panther Lake для ноутбуков, которые должны представить в начале 2026 года, оснащаются блоком Intel NPU 5-го поколения производительностью 50 TOPS. Производительность практически не изменилась по сравнению с NPU 4-го поколения в процессорах Lunar Lake, однако была добавлена поддержка новых форматов вычислений и оптимизировано пространство, занимаемое NPU. Производительность на единицу площади в NPU 5 выросла более чем на 40%.

Также инсайдер заявил, что настольные процессоры Intel Nova Lake-S получат сравнительно простую интегрированную графику с двумя маломощными ядрами Xe3-LPG (Low Power Graphics). Авторы VideoCardz допускают, что более продвинутой графикой с ядрами Xe3P могут оснастить некоторые конфигурации процессоров Nova Lake-H для ноутбуков, которые должны будут заменить процессоры Panther Lake H с 12-ядерной интегрированной графикой.

Процессоры Intel Nova Lake ожидают во второй половине 2026 года.