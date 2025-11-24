Новинка поддерживает установку двух 200-мм вентиляторов, один из которых входит в комплект, 240-мм радиаторов и видеокарт длиной до 335 мм.

Компания Chieftec представила в линейке компактных компьютерных корпусов The Cube модель CI-03B-OP с обновлённым дизайном. Внешне корпус напоминает сабвуфер и вряд ли сразу выдаст себя в окружении компонентов акустической системы.

Источник изображения: Chieftec

За исключением передней панели и оформления новинка во многом похожа на модель CI-02B-OP. Внутри можно разместить материнские платы формата Mini-ITX или mATX, по два устройства хранения данных формата 3,5 и 2,5 дюйма, процессорных кулер и блок питания ATX высотой или длиной до 160 мм соответственно. Однако за счёт отказа от 5,25- и 3,5-дюймовых фронтальных отсеков увеличилось пространство, доступное для установки видеокарты и переднего вентилятора. Теперь поддерживаются видеокарты длиной до 335 мм; появилась возможность установить спереди вентилятор диаметром до 200 мм — такой уже входит в комплект.

Источник изображения: Chieftec

На верхней панели поддерживается установка 240-мм радиатора системы жидкостного охлаждения или ещё одного большого вентилятора диаметром 200 мм. Это два преимущества модели CI-03B-OP относительно CI-02B-OP, в которой на верхнюю панель можно было установить только 120- или 140-мм вентиляторы. В числе других преимуществ: наличие USB 3.2 Gen 2 Type-C и двух USB 3.0.

Источник изображения: Chieftec

К прочим характеристикам относятся: наличие четырёх слотов расширения для устройств PCIe, размеры 385×265×355 мм и вес 4,64 кг. В конструкции используется сталь SPCC толщиной 0,6 мм. Характеристики переднего вентилятора не уточняются, кроме того, что в нём используется гидродинамический подшипник.