12 ядер и интегрированная Radeon 890M.

Гибридный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 470 был замечен в базе данных SiSoftware Sandra, сообщает VideoCardz. Тестовая система идентифицирована как 14-дюймовый ноутбук HP EliteBook X G2a Next Gen AI PC. Процессор относят к семейству Gorgon Point, которое впервые появилось в утечках в марте 2025 года и позже было подтверждено AMD в планах по развитию мобильной платформы FP8.

Источник изображения: SiSoftware Sandra

AMD Ryzen AI 9 HX 470 оснащён 12 ядрами с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT) и интегрированной графикой Radeon 890M. Максимальная частота протестированного экземпляра 5,25 ГГц. Также отчёт указывает на наличие 12 МБ (1×12 МБ) кэш-памяти 2-го уровня и 48 МБ (3×16 МБ) кэш-памяти 3-го уровня. Конфигурация идентична Ryzen AI 9 HX 370 за исключением тактовой частоты, которая выросла на 150 МГц. Это подтверждает, что процессоры Gorgon Point являются обновлёнными Strix Point, а не совершенно новыми чипами.

Неизвестными остаются характеристики нейронного блока (Neural Processing Unit, NPU). Если верить предыдущим утечкам, производительность NPU достигнет 55 триллионов операций в секунду (TOPS) и может даже превысить это значение.

Официально сроки выхода процессоров Gorgon Point неизвестны. Скорее всего, новинки представят на выставке CES 2026 в начале будущего года.