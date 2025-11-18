Судя по результатам, может рассматриваться как альтернатива RTX 5060.

YouTube-канал Hardware Unboxed опубликовал сравнительное тестирование видеокарты AMD Radeon RX 9060. В среднем она оказалась на 14% медленнее RX 9060 XT 8 ГБ. В тестировании участвовала модель SWIFT GAMING от компании XFX с двухвентиляторной системой охлаждения.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

На момент написания RX 9060 продаётся только в составе готовых ПК и не доступна для приобретения отдельно. Тем не менее, не исключено, что в будущем AMD снимет ограничение и в розничной продаже появится ещё одна относительно доступная видеокарта RDNA 4. Возможно, для этого необходимо накопить достаточные запасы дефектных кристаллов Navi 44. Эти графические процессоры в полной конфигурации предлагают 32 вычислительных блока (Compute Units, CU) и 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Урезанная конфигурация для RX 9060 содержит 28 CU и 1792 SP.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

По итогу тестирования в семи играх RX 9060 отстаёт на 13% от RX 9060 XT 8 ГБ в разрешении 1080p и на 14% в разрешении 1440p при использовании низких и средних настроек качества графики. Новинка опережает предшествующую RX 7600 на 23% и 26% соответственно, лишь немного уступая RTX 5060 от NVIDIA. Что может вызвать интерес, на высоких и ультра-настройках качества графики RX 9060 опережает конкурента NVIDIA, увеличивает преимущество над RX 7600 до 29%, но всё также уступает RX 9060 XT около 14%.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Модель SWIFT GAMING получила высокую оценку от рецензентов. Она поддерживает низкие температуры и работает тихо. Под нагрузкой температура графического процессора в самой горячей точке достигла 79. Тестирование проходило в закрытом корпусе при температуре окружающего воздуха 21. Пиковая температура подсистемы питания достигла 79, памяти 74.

Если RX 9060 появится в розничной продаже, она должна быть как минимум на 15% дешевле RX 9060 XT 8 ГБ, чтобы заинтересовать покупателя. Судя по результатам тестирования, видеокарта может стать альтернативой RTX 5060.