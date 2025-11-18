Новинки VENTUS BLACK и VENTUS PZ уже появились в каталоге на российском сайте MSI

Восемь новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 от MSI проходят регистрацию в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz. Большинство из них — новинки серии GAMING DUKE 3X PLUS. Это должны быть более доступные модели с дизайном без изысков, но крупными трёхвентиляторными системами охлаждения. На последнее указывает наличие приставки 3X в наименованиях. Также названия явно говорят о подготовке моделей с чёрным и белым оформлением, с заводским разгоном и без него.

GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X BLACK. Источник изображения: MSI

Кроме GAMING DUKE 3X PLUS в карточке ЕЭК упоминаются модели VENTUS BLACK и VENTUS PZ. Согласно VideoCardz, серия VENTUS BLACK является эксклюзивом для зарубежной торговой площадки Newegg, однако эта информация может быть неточной. На российском сайте MSI модели VENTUS BLACK представлены в статусе новинок и, вероятно, скоро появятся в розничной продаже. Модели VENTUS PZ отличаются скрытым расположением разъёма дополнительного питания по концепции MSI Project Zero и белой расцветкой. На российском сайте MSI такие новинки тоже появились.

В списке отсутствуют продвинутые и необычные модели видеокарт, которые MSI демонстрировала на выставках ранее в этом году. В частности, это продвинутые модели Special Edition и современные адаптации прошлых разработок MSI, включая модель Cyclone с OLED-дисплеем и модели Twin Frozr Retro. Вероятность выхода видеокарт Special Edition считается высокой, ранее разработчик MSI Afterburner рассказал о внедрении в программное обеспечение новых возможностей для видеокарт с продвинутыми подсистемами питания, а вот другие модели могут так и остаться выставочными образцами, допускают в VideoCardz.