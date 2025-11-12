Об этом говорит официальный слайд AMD

AMD подтвердила наименования семейств будущих потребительских процессоров на мероприятии Financial Analyst Day, сообщает VideoCardz. Компания упоминает на официальных слайдах семейства Gorgon Point и Medusa Point. Неделями ранее кодовые имена Medusa и Venice будущих процессоров AMD с ядрами Zen 6 появились в презентации проекта openSIL на конференции OCP Global Summit.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Если в опубликованный слайд не закралась ошибка, процессоры Medusa Point ожидаются лишь в 2027 году, а в 2026 году компания планирует выпустить обновлённые Gorgon Point. По слухам, в семейство Gorgon Point входят обновлённые процессоры с ядрами Zen 5, а в семейство Medusa Point — новые процессоры с ядрами на базе архитектуры Zen 6 следующего поколения.

На одном из других слайдов AMD сообщалось о планах выпустить первые процессоры Zen 6 в 2026 году. Но эти планы могут не иметь отношения к потребительским продуктам. Официально на следующий год запланированы серверные процессоры Venice, которые также станут первыми в отрасли процессорами, произведёнными по 2-нм технологии TSMC N2.

Если верить ранним слухам, в процессорах Medusa компания AMD может впервые использовать новые 12-ядерные кристаллы CCD (Core Complex Die), а также внедрить третий тип ядер — маломощные ядра на базе архитектуры Zen 6c. Также инсайдер прогнозировал появление новых компоновочных решений для создания широкой номенклатуры процессоров с различными конфигурациями, и появление новых гибридных процессоров класса Halo с ещё более производительной интегрированной графикой.