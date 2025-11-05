Розничный образец получил больше CUDA ядер.

Один из прототипов видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER поддерживал PCIe 4.0, оснащался графическим процессором с 1152 CUDA ядрами и напоминал RTX 2060 из-за внешне похожей эталонной системы охлаждения. Фотографии прототипа опубликовал пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом GOKForFree, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GOKForFree, социальная сеть X (заблокирована в РФ)

По всей видимости, GTX 1650 SUPER могла получить эталонное исполнение с системой охлаждения в том же дизайне, что и видеокарты RTX 20 серии. Однако в конечном итоге эталонные GTX 1650 SUPER не появились, видеокарты выпускались только партнёрами NVIDIA.

Точную модель графического процессора определить невозможно, внешне чип похож на TU116, которые использовались в видеокартах GTX 1650 SUPER, но с другой конфигурацией CUDA ядер. Видеокарты, поступившие в продажу, предлагали 1280 CUDA. Модели классом ниже, GTX 1650 и 1630, оснащались разными версиями графического процессора TU117. На все перечисленные видеокарты устанавливали 4 ГБ видеопамяти.

Инженерный образец также отличается от розничных видеокарт печатной платой. Маркировка инженерной платы PG160 SKU 18, в то время как розничной — PG166 SKU 24. Есть ли между ними какие-либо существенные отличия, не уточняется.