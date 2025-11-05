Потенциально отличное решение для игровых КПК.

Компания AMD выпустит в серии Ryzen AI 300 ещё один гибридный процессор семейства Strix Halo с высокопроизводительной интегрированной графикой. В базе данных тестовых результатов PassMark Software был замечен неанонсированный Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S. Эта графика предлагает 40 вычислительных блоков (Compute Units, CU) на базе архитектуры RDNA 3.5 и на момент написания используется только в одном процессоре семейства, флагманском MAX+ 395.

Помимо интегрированной графики Radeon 8060S в составе флагманского гибридного процессора Ryzen AI MAX+ 395 используется 16 ядер Zen 5. Такого количества процессорных ядер нет больше ни у одного процессора семейства. В следующем по списку MAX 390 используется 12 ядер Zen 5, а в MAX 385 только 8 ядер. Оба этих процессора оснащаются интегрированной графикой Radeon 8050S с урезанной до 32 блоков CU конфигурацией.

По всей видимости, AMD планирует выпустить новую модель Ryzen AI MAX+ с меньшим количеством процессорных ядер, но самой производительной графикой. Хотя семейство в первую очередь предназначено для профессиональных ноутбуков и мини-ПК разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ), гибридные процессоры нашли применение в премиальных портативных игровых компьютерах.

Игровые КПК с гибридными процессорами Strix Halo получаются достаточно массивными из-за крупных систем охлаждения, которым необходимо отводить до 75…120 Вт тепла. Обычно такие устройства очень дорогие, а выбирая модель классом ниже приходится отказываться от самой производительной конфигурации интегрированной графики. Но выход Ryzen AI MAX+ 388 избавит от проблемы выбора. Гибридный процессор объединяет 8 ядер Zen 5 и интегрированную графику Radeon 8060S. Потенциально это отличное решение для игровых КПК.