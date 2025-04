Поддержка новых игр, интеграция с Wine 10.0.

Valve выпустила бета-версию Proton 10.0-1, что является значительным обновлением слоя совместимости для запуска DirectX игр в операционных системах семейства Linux, сообщает VideoCardz. Обновление знаменует продолжающуюся эволюцию Proton в плане расширения игровой совместимости для пользователей Linux и укрепления основы SteamOS, под управлением которой работает портативный игровой компьютер Steam Deck, а в будущем и большее количество сторонних устройств.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

В рассматриваемую версию Proton интегрирован Wine 10.0 вместе с обновлениями DXVK, VKD3D-Proton, Wine-Mono и Steamworks SDK, — всё это улучшает производительность и расширяет поддержку игр.

Ключевым аспектом этой бета-версии является официальная поддержка множества игр, которые ранее требовали экспериментальных сборок. Эти игры включают Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Black Ink, Factorio, Ignited Entry, Microsoft Flight Simulator 2024, MySims Kingdom, No Man’s Sky, Rising Storm 2: Vietnam и других. Пользователи могут получить доступ к последнему исходному коду Proton на GitHub.

Бета-версия Proton 10.0-1 включает в себя несколько критических обновлений основных компонентов. Wine 10.0 содержит различные исправления ошибок и улучшения слоя совместимости для Windows приложений. DXVK был обновлён до версии 2.61, что ещё больше оптимизирует производительность DirectX 12 игр при трансляции вызовов в Vulkan. DXVK-NVAPI теперь обновлён до версии 0.9.0, а VKD3D-Proton — до версии 2.14.1. Wine-Mono также получает обновление до версии 9.4, в то время как Steamworks SDK — до 1.62.

Proton сыграл важную роль в расширении возможностей Linux-гейминга с момента своего первоначального выпуска. Изначально запущенный как экспериментальный проект, он быстро созрел и стал основным компонентом экосистемы Steam, позволяя играм, разработанным для Windows, работать на устройствах под управлением операционных систем семейства Linux, таких как SteamOS.