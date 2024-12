Сюжет крутится вокруг Цири, которая становится ведьмаком.

CD PROJEKT RED представила на церемонии The Game Awards 2024 первый кинематографичный трейлер игры «Ведьмак 4» (The Witcher IV), ранее известной под кодовым названием Polaris. Это новая часть полюбившейся многим франшизы и первая игра новой саги. «Ведьмак 4» является преемником «Ведьмак 3: Дикая Охота» (The Witcher 3: Wild Hunt), жанр тот же, одиночная ролевая игра с открытым миром, главный герой другой, сюжет крутится вокруг Цири, которая становится ведьмаком.

«Ведьмак 4», схватка с монстром из первого трейлера игры.

Трейлер, созданный CD PROJEKT RED в сотрудничестве с Platige Image, показывает жестокий мрачный фэнтезийный мир будущей игры и то, как Цири в новом амплуа справляется с одним из ведьмачьих контрактов. Разработчики обращают внимание на то, что трейлер создан с использованием ресурсов и моделей из самой игры, а также на новые способности и инструменты Цири, включая цепь.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, его специальная сборка использовалась при создании трейлера, также примечательно, что в процессе рендеринга была задействована, как сообщается, неанонсированная видеокарта NVIDIA GeForce RTX. К слову, NVIDIA начала разогревать публику перед предстоящим выступлением генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в рамках CES 2025. По слухам, на выставке представят первые видеокарты GeForce RTX 50.





Дата выхода игры не объявлена. Первые материалы уже доступны на сайте, посвящённом серии игр «Ведьмак», это не только трейлер, но и обои для рабочего стола.