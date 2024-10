Исправили проблемы в DayZ и Doom Eternal.

AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.10.1 с WHQL статусом и поддержкой двух новых игр — это приключенческая игра Unknown 9: Awakening, релиз которой состоялся вчера, а также Call of Duty: Black Ops 6 — релиз нового боевика от Activision Blizzard запланирован на 25 октября. Помимо этого, AMD продолжает расширять совместимость HYPR-Tune. Представлены профили HYPR-RX с оптимальными настройками фирменных технологий компании для Call of Duty: Black Ops; 7 Days to Die; Once Human.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В новом выпуске также исправили несколько проблем: снижение производительности в некоторых локациях DayZ; вылеты и системные ошибки в Doom Eternal, которые могли происходить при изменении разрешения с включённым оверлеем.

В числе известных проблем сбои в Warhammer 40000: Space Marine 2, в частности, затрагивающие такие продукты, как AMD Ryzen AI 9 HX 370. Компания предлагает временное решение: включение опции переменная графическая память в настройках Adrenalin. Периодические зависания могут наблюдаться при загрузке сохранений в Monster Hunter: World. Со сбоями могут столкнуться владельцы видеокарт Radeon RX 6000 и Valve Index при первом запуске SteamVR, если частота обновления настроена на 144 герца. А установка драйвера с очисткой AMD Cleanup Utility может привести к появлению AMD Bug Report Tool во время установки на системах с процессорами Ryzen 7000 и графическими решениями AMD.