У игры достаточно технических проблем, но именно эта рекомендация привлекла внимание специалистов.

Релиз игры Outpost: Infinity Siege омрачили различные технические проблемы. Разработчики пытаются их исправить, выпуская патчи. Что интересно, для решения некоторых проблем разработчики рекомендуют владельцам флагманских процессоров Intel семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh временно ограничить частоту значением, не превышающим 5 ГГц, включить режим энергосбережения, сообщает Tom’s Hardware.

Скриншот из игры Outpost: Infinity Siege. Источник изображения: Lightning games

реклама

Скорее всего, проблемы связаны с техническим состоянием самой игры, однако рекомендации снизить частоту некоторых процессоров Intel мы слышим уже не первый раз. Ранее разработчики одного из подразделений Epic Games называли высокие частоты процессоров Intel и разгон вероятными причинами ошибок в играх на базе движка Unreal Engine.

Специалисты Tom’s Hardware подтверждают, проблема реальна, но связана не только с процессорами, но и материнскими платами, многие из которых автоматически снимают лимит энергопотребления. В случае с флагманскими процессорами это может заметно повысить производительность, однако это уже не является номинальным режимом работы и пользователям нужно убедиться в стабильности системы после таких изменений, а многие этого не делают.

В числе игр, где вероятность «поймать» ошибку выше, следующие проекты: Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn, Immortals of Aveum, Metro Exodus Enhanced Edition и The Last of Us Part I. Тем, кто столкнулся с проблемами, стоит проверить настройки мощности процессора, установленный в BIOS. Там могут быть указаны слишком высокие значения, в частности, значение 4096 фактически означает отсутствие лимита.