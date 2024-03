Metal Gear Solid 4, inFamous, Killzone 2 и 3, Demon's Souls и God of War 3, Ratchet & Clank: A Crack in Time — лишь часть списка игр, которые стали работать лучше.

Разработчики эмулятора игровой консоли PlayStation 3 под названием RPCS3 в новом видео на своём YouTube канале рассказали о множестве улучшений для различных популярных игр в новых сборках, сообщает Wccftech. В частности, автосимулятор Gran Turismo 5 не только отлично выглядит, но теперь может работать с частотой кадров 60 FPS на современных системах. Владельцы продвинутых компьютеров могут рассчитывать на ещё большую частоту кадров — существует патч для снятия ограничителя.

В числе игр, которые в новых сборках RPCS3 стали работать лучше и/или лишились каких-либо проблем, присутствуют такие наименования как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, inFamous и Killzone 2. В Demon's Souls и God of War 3 улучшили рендеринг, в Ratchet & Clank: A Crack in Time исправили проблемы с производительностью и эффектами. В Killzone 3 исправили проблемы с асинхронной загрузкой текстур на видеокартах NVIDIA, что положительно сказалось на производительности.



Свежую версию эмулятора RPCS3 можно скачать на официальном сайте.