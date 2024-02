Технические подробности остаются неизвестными.

Microsoft готовится представить технологию, связанную с масштабированием изображения в играх и приложениях. Недавно энтузиасты заметили в тестовых сборках Windows 11 новую функцию под названием Auto SR (Automatic super resolution), на тот момент о ней ничего не было известно, а ссылки, которые должны были вести на документацию, направляли пользователя в блог разработчиков DirectX.

Немного проясняет ситуацию расписание конференции GDC 2024, на которой представители Microsoft, AMD и NVIDIA выступят с докладом DirectX State of the Union Ft. Work Graphs and Introducing DirectSR, сообщает VideoCardz.

На данный момент всё ещё неизвестно, что из себя будут представлять DirectSR и Auto SR, как они будут работать, будет ли это технология масштабирования Microsoft, совместимая с видеокартами всех основных производителей, или, может быть, какая-то программная прослойка, предлагающая унифицированный интерфейс для взаимодействия со сторонними технологиями.

В описании доклада говорится следующее: «…Microsoft представит предварительную версию DirectSR, благодаря которой разработчикам игр будет проще, чем когда-либо, реализовать поддержку масштабирования разрешения на различных устройствах под управлением Windows…». На данный момент AMD, Intel и NVIDIA предлагают собственные технологии масштабирования: FSR, XeSS и DLSS соответственно.

Доклад запланирован на 21 марта.