Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Mozilla выпустила Firefox 117 со встроенным локальным переводчиком
В этом выпуске он отключён, но его можно включить вручную.

реклама

Сегодня Mozilla начнёт распространение автоматического обновления веб-браузера Firefox до версии 117. В новую стабильную версию встроен локальный переводчик веб-сайтов, реализована возможность автозаполнения данных банковских карт для языковых стандартов IT, ES, AT, BE и PL, настройки поведения клавиши табуляции на устройствах MacOS, а также улучшена обработка сочетания клавиш Shift+ПКМ на сайтах с собственным контекстным меню, сообщает gHacks. На системах Linux в среде рабочего стола Wayland браузер больше не показывает собственный индикатор совместного использования экрана, также в новом выпуске интегрированы обновления безопасности.

Хотя локальный переводчик уже встроен в Firefox 117, в этом выпуске он отключён, его можно включить в расширенных настройках браузера about:config, переключив в true состояние переменной: browser.translations.enable. Переводчик должен заработать после перезагрузки браузера, но это не точно, в настройках появится раздел, где можно загрузить модели перевода на те или иные языки, увидеть настройки автоматического перевода и запрета перевода определённых языков и сайтов. Главной особенностью нового переводчика Firefox является локальная работа, не требующая отправки данных на сторонние серверы.

реклама

Следующее крупное обновление Firefox 118 запланировано на 26 сентября 2023 года, в нём Mozilla планирует включить локальный переводчик по умолчанию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mozilla #mozilla firefox #веб-браузер
Источник: ghacks.net
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Firefox 116.0.3 исправили зависание браузера при поиске в Google и некоторые другие проблемы
Пользователи Firefox теперь могут импортировать расширения Chrome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
35
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
8
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
11
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в Германии неудовлетворительный рост экономики
1

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
86
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
31
Перекупщики и "моддеры" Авито
7
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
17
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9

Сейчас обсуждают

swr5
10:50
"ПОЧЕМУ я блять должен покупать амудэ: - более горячую? - все же более медленную?" У вас вообще откуда мозги растут? Вот две современные карты которые позиционируются примерно в одинаковой нише - 4080...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
FelsheR-BAN100913
10:44
Смотрел я на неё давича в 3х буквах, долго чесал репу и взял ZET GAMING Blade. По-моему они одинаковые только гаминг в 3 раза дешевле)). Переплата 6 тыщь за подставку не стоит того, и с моими лапищим...
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
swr5
10:42
Фото "Задира" нигде еще не было, а фото Пересвета вставлено просто для примера.
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
swr5
10:38
Ты даже не читал - "речь идёт об обновлённом самолёте, внутри которого установлены отечественные комплектующие".
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
usr721
10:38
Даже мифические во многом смысле сверхзвуковые ракеты не пригодились.
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
Дмитрий Смирнов
10:37
На холодных трубах в жару конденсат же должен выпадать! Была такая проблема?
На курорте в Китае заменили кондиционеры на централизованное охлаждение зданий водой
Apsheronsky tchai
10:37
Очередной бред от затычника. Эска с подпиской – отличный бюджетный вариант поиграть без необходимости ковыряться с зионо-хуананами с алишки, идиотами с авито и перегретыми 488. Ладно бы ещё претензии ...
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
usr721
10:35
Не аналог, а лучшие, правда, лишь на словах. Не даром те же турки от них отказались.
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
nonses84
10:35
Пля , а как 20 вкладок влияют на их телеметрию и дыры, и постоянно уходящим куда-то трафиком на полной скорости через хром? Ты идиот?
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
Levs05
10:35
этот человек думает своей головой, такому никто не даст стать президентом
Кандидат в президенты США планирует закрепить за Россией все освобождённые ею территории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем