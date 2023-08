В этом выпуске он отключён, но его можно включить вручную.

Сегодня Mozilla начнёт распространение автоматического обновления веб-браузера Firefox до версии 117. В новую стабильную версию встроен локальный переводчик веб-сайтов, реализована возможность автозаполнения данных банковских карт для языковых стандартов IT, ES, AT, BE и PL, настройки поведения клавиши табуляции на устройствах MacOS, а также улучшена обработка сочетания клавиш Shift+ПКМ на сайтах с собственным контекстным меню, сообщает gHacks. На системах Linux в среде рабочего стола Wayland браузер больше не показывает собственный индикатор совместного использования экрана, также в новом выпуске интегрированы обновления безопасности.

Хотя локальный переводчик уже встроен в Firefox 117, в этом выпуске он отключён, его можно включить в расширенных настройках браузера about:config, переключив в true состояние переменной: browser.translations.enable. Переводчик должен заработать после перезагрузки браузера, но это не точно, в настройках появится раздел, где можно загрузить модели перевода на те или иные языки, увидеть настройки автоматического перевода и запрета перевода определённых языков и сайтов. Главной особенностью нового переводчика Firefox является локальная работа, не требующая отправки данных на сторонние серверы.

Следующее крупное обновление Firefox 118 запланировано на 26 сентября 2023 года, в нём Mozilla планирует включить локальный переводчик по умолчанию.