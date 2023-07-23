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GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ уже продаётся со скидкой в Германии
Похоже, интерес и к этой версии видеокарты низкий.

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На неделе NVIDIA дала старт продажам модификации GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, запуск был несколько странным, поскольку пресса не получила образцы для тестирования и информации о производительности видеокарты практически не было. Это объясняли низким интересом со стороны покупателей к новым видеокартам класса 60 из-за их неубедительных характеристик и высокой цены. Также отмечалось, что разницы в производительности между RTX 4060 Ti на 8 и 16 ГБ практически нет, но это не совсем так. Вариант с большим видеобуфером позволяет в некоторых играх увеличивать графические настройки и включать трассировку лучей с сохранением комфортной частоты кадров, к таким играм относятся: The Last of Us Part I, Resident Evil 4, Callisto Protocol, A Plague Tale Requiem. Более того, на 8-гиговой RTX 4060 Ti есть проблемы с непрогрузкой текстур в Halo Infinite и Forspoken, на версии с 16 ГБ таких проблем нет. Также модель на 16 ГБ может быть востребована любителями Stable Diffusion для создания изображений с помощью генеративного ИИ.

Источник: Mindfactory / VideoCardz

Однако цены на видеокарты довольно высоки, считают рецензенты и это, скорее всего, является главной причиной, по которой они не очень популярны. На это уже намекает изменение цен от некоторых торговых сетей, как сообщает VideoCardz, в Германии Mindfactory уже предлагает RTX 4060 Ti 16 ГБ Ventus 3X OC от MSI за 519 евро — рекомендованная цена в Европе составляет 549 евро. Судя по информации торговой сети, значительного всплеска продаж скидка не принесла, отмечает ресурс. Специалисты Hardware Unboxed считают, что идеальная цена GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ 300 долларов США, а версии на 16 ГБ — от 350 долларов до 400 долларов за продвинутые варианты.

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#nvidia #цены #geforce rtx 4060
Источник: videocardz.com
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