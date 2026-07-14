12 июля вышел третий кандидат в релиз ядра Linux 7.2. В обновление вошли исправления для драйверов Sega Dreamcast, улучшения для RISC-V-систем и критический патч для Wi-Fi-адаптеров Realtek, а также доработки для Multi-GPU.

12 июля Линус Торвальдс залил в репозиторий третью кандидатскую версию ядра Linux 7.2-rc3. Релиз вышел по графику и, по словам самого Торвальдса, выглядит «функционально нормально» — без неожиданных сюрпризов, но с достаточно плотным набором изменений. Среди наиболее заметных нововведений — обновление драйверов для игровой консоли Sega Dreamcast.

Гораздо более практичные изменения коснулись аппаратной платформы. В конфигурации RISC-V по умолчанию включили поддержку SoC UltraRISC. Для Wi-Fi-адаптеров Realtek RTL8723BS закрыли критическую уязвимость — исправлено чтение за границами буфера, что могло создавать проблемы при подключении к небезопасным сетям. Пользователи с несколькими видеокартами получат улучшенную логику обнаружения дисплеев. Для x86-систем, как обычно, добавили архитектурные правки.

реклама

Ещё одно событие, которое в заметках к релизу почти не упоминается, — возвращение Ника Десолье в экосистему сборки ядра с использованием LLVM. Для разработчиков, работающих с компилятором Clang, это важная новость: Десолье давно известен своим вкладом в эту область.

Торвальдс в своём традиционном лаконичном стиле отметил, что «примерно половина изменений касается драйверов, сети и файловых систем — крупнейшие области. Ничего страшного или странного не выглядит. Тестируйте». Он также добавил, что темпы коммитов остаются высокими — это «новая норма», хотя летние отпуска разработчиков уже начинают сказываться.

Релиз-кандидат вышел в середине окна слияния для версии 7.2. Стабильный выпуск ожидается в августе 2026 года. Дистрибутивы вроде Ubuntu 26.10 (Edgy Eft), Fedora и Debian Trixie, скорее всего, включат его в осенние обновления.

Отдельно стоит отметить прогресс в поддержке Apple Silicon. В фоновом режиме уже появились начальные патчи Device Tree для M3 Pro, Max и Ultra, а также базовая поддержка загрузки на M3. Работа над совместимостью с PCI-спецификациями тоже продвигается, хотя и медленно.

В логе изменений есть и упоминание патчей, созданных с участием AI. Это подтверждает, что рабочие процессы адаптируются, даже если Торвальдс остаётся неизменно сух в комментариях. Для энтузиастов и администраторов rc3 — это приглашение протестировать свежие правки до того, как они попадут в финальный релиз. Исходный код уже доступен на kernel.org.