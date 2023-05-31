Хотя Xbox не так популярен, как конкуренты из Японии, у Microsoft есть свои сильные стороны - в частности, обширная библиотека игр, доступных по подписке.
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Компания объявила о планируемом добавлении новых игр в Xbox Game Pass для ПК и консолей в начале июня. Фанаты ужастиков и триллеров могут порадоваться, так как главным проектом месяца станет игра Amnesia: The Bunker, действия которой происходят во времена Первой мировой войны.
Кроме того, начиная С 1 июня подписчики Xbox Game Pass смогут сыграть в The Big Con, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer и Car Mechanic Simulator 2021 на ПК, консолях и в облаке. Hypnospace Outlaw будет добавлена в каталог с 6 июня, а Rune Factory 4 Special - с 8 июня. Еще две игры, Stacking и Dordogne, появятся в каталоге Xbox Game Pass для ПК и консолей 8 и 13 июня соответственно.
За 10 долларов в месяц Xbox Game Pass предоставляет игрокам доступ к более чем 100 играм. Еще больше возможностей открывает Xbox Game Pass Ultimate, который помимо этого предоставляет доступ к Xbox Live Gold и EA Play.