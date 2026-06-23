В работе агента OpenAI Codex обнаружен дефект, который приводит к избыточному объёму записываемых данных на SSD-накопитель — до 640 терабайт в год.

Пользователь с никнеймом 1996fanrui столкнулся с проблемой преждевременного износа твердотельного накопителя (SSD) при использовании консольного инструмента Codex CLI от OpenAI. Как сообщается, причиной возникновения этой проблемы является некорректная работа системы регистрации событий, которая может привести к преждевременному выходу из строя потребительских дисков.

В процессе расследования было установлено, что устройство постоянно сохраняет информацию о диагностике в локальной базе данных SQLite, расположенной по пути ~/.codex/logs_2.sqlite. Всего за три недели работы система записала на диск примерно 37 терабайт информации. Стоит отметить, что размер файла базы данных на накопителе был небольшим — чуть больше одного гигабайта.

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Такая высокая интенсивность использования имеет катастрофические последствия для ресурса накопителя. Если пересчитать на один год, то объём записей составит около 640 терабайт. Для сравнения, обычный потребительский SSD-диск объёмом 1 ТБ рассчитан примерно на 600 терабайт записанных данных (TBW) за весь срок службы. Это означает, что теоретически ресурс такого диска может быть полностью исчерпан менее чем за один год непрерывной работы инструмента.

В течение нескольких месяцев в сообществе проекта ведётся активное обсуждение этой проблемы. Несмотря на то, что разработчики регулярно выпускают обновления Codex, направленные на устранение других ошибок, связанных с работой SQLite, вопрос чрезмерного объема записи на диск пока остается нерешенным. Официальное решение данной проблемы пока не представлено.