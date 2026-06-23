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Gamers Nexus: Steam Machine не дотягивает до уровня современных видеокарт и не стоит своих денег
Gamers Nexus провели анализ Steam Machine и пришли к выводу, что данная платформа характеризуется невысокой производительностью, наличием технических ошибок и неудобным пользовательским интерфейсом
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Команда популярного YouTube-канала Gamers Nexus представила один из первых независимых обзоров игровой консоли Steam Machine от компании Valve. В процессе тестирования было проведено сравнение устройства с современными персональными компьютерами, оснащёнными разнообразными популярными видеокартами, в ряде игр с разрешением 1080p.

В проектах, где используется классическая технология растеризации консоли проявила себя неоднозначно. В игре Resident Evil 4 Remake устройство демонстрирует производительность, сравнимую с компьютерами на базе видеокарт Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2070 SUPER. В игре Black Myth Wukong консоль демонстрирует результаты, сопоставимые с видеокартами GeForce RTX 3060 и ARC B580.

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Однако в игре Starfield консоль уже отстаёт от RTX 3060 на 8% и демонстрирует низкие показатели стабильности кадра (1% и 0,1% Low fps). В игре TES IV: Oblivion Remastered новинка практически не уступает Radeon RX 7600, но не способна обеспечить стабильные 30 кадров в секунду в разрешении 1080p на пресете Ultra без использования технологий апскейлинга.

В других играх разница в производительности между новой консолью и актуальными моделями видеокарт становится более заметной. В игре Kingdom Come: Deliverance II рассматриваемая консоль демонстрирует результат на 9% выше, чем Radeon 6600, но на 16% ниже, чем RX 7600. В Dragon's Dogma 2 производительность консоли сопоставима с ARC B580, однако она уступает RX 7600 на 3% и GeForce RTX 5050 на 13%.

Наихудшие результаты были зафиксированы в игре Final Fantasy XIV: Dawntrail, где консоль отстаёт от RTX 5050 на 14% и RX 7600 на целых 20%. В играх The Outer Worlds 2 и Cyberpunk 2077 производительность консоли соответствует уровню видеокарт GeForce RTX 5050, ARC B570 и RTX 3060 соответственно.

Помимо этого, в ходе тестирования были выявлены технические недочёты. Некоторые игры из стандартного набора для тестирования, такие как F1 2024, F1 2025 и Total War: Warhammer III, либо не запускались, либо предоставляли неверные данные о частоте кадров.

Тестирование с включённой технологией трассировки лучей продемонстрировало ещё более скромные результаты: даже при использовании специальных программ для улучшения качества изображения, консоль не смогла обеспечить стабильную частоту кадров выше 30.

Кроме того, блогеры остались недовольны интерфейсом SteamOS. Они считают его сложным для понимания и плохо адаптированным для работы с мышью и клавиатурой. Разрешение всех игр ограничено значением 1080p. Возможности для улучшения устройства ограничены, а общая производительность оставляет желать лучшего.

В завершение обзора авторы пришли к выводу, что приобретение Steam Machine не имеет особого смысла. По их мнению, даже с учётом текущих цен на комплектующие, можно собрать более производительный и гибкий игровой компьютер за ту же стоимость.

#valve #тест производительности #тест в играх #steam machine #gamers nexus
Источник: youtu.be
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