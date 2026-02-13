Исследователи обнаружили, что двенадцать тысяч лет назад люди применяли костяные иглы и сложные шнуры для изготовления одежды, которая плотно прилегала к телу и защищала от холода

Международная группа ученых обнаружила в пещерах Кугар-Маунтин и Пейсли, расположенных в штате Орегон, древнейший сохранившийся образец сшитой одежды. Исследования подтвердили, что возраст находки превышает 12 000 лет, а сама одежда изготовлена с использованием технологии шитья, включающей применение костяных игл и шнуров.

Этот образец одежды был обнаружен ещё в конце 1950-х годов, однако тщательное изучение и выяснение подробностей стало возможным лишь недавно благодаря современным методикам анализа. Особенно важными оказались радиоуглеродный анализ и масс-спектрометрия.

Для изготовления древней одежды использовалась лосиная шкура, обработанная особым образом, чтобы обеспечить плотность и хорошее прилегание к телу. Древние мастера продевали сквозь кожу шнур, изготовленный из шерсти животных и растительных волокон. Такая конструкция обеспечивала теплоизолирующие свойства и защищала от холодов.

По мнению исследователей, такая форма одежды появилась в результате изменения климата, произошедшего около 12 900–11 700 лет назад, когда наступило резкое похолодание. Ранее жители региона могли довольствоваться простыми накидками, но суровые условия потребовали разработки новых методов защиты от холода.

Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Science Advances.