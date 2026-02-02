Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Acer представила белые версии видеокарт Nitro Radeon RX 9070 и RX 9070 XT
Новые модели сохраняют все технические характеристики своих предшественников и отличаются только белым оформлением

Компания Acer анонсировала выпуск специальных версий видеокарт серии Nitro Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в белом оформлении, получивших название White Edition. Данные модели повторяют технические характеристики оригинальных версий и представлены исключительно визуально обновленным дизайном.

Источник: videocardz.com

Новая линейка представлена двумя моделями: Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB White Edition и RX 9070 XT OC 16GB White Edition. Каждая карта построена на современной архитектуре AMD RDNA 4 и оборудована памятью формата GDDR6 объемом 16 гигабайт.

Nitro Radeon RX 9070 OC White Edition обладает мощностью благодаря наличию 56 вычислительных блоков, 56 ускорителей трассировки лучей и 112 специализированных процессоров для операций искусственного интеллекта. Карта потребляет до 245 Вт энергии и способна достигать частоты до 2700 мегагерц в режиме Boost.

Более производительная RX 9070 XT OC White Edition, помимо увеличенного числа вычислительных ресурсов (64 вычислительных блока, 64 ускорителя трассировки лучей и 128 AI-процессора), характеризуется повышенной производительностью и энергопотреблением до 340 Вт. Частота в режиме Boostу данной модели достигает 3100 мегагерц.

Источник: videocardz.com

Обе карты оснащены эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами FrostBlade 4.0, вращающимися в противоположных направлениях, теплопроводящими трубками из чистой меди и задней панелью из алюминия. Интерфейс подключения поддерживает новейший стандарт PCI Express 5.0, обеспечивая высокую пропускную способность данных. Для вывода изображений предлагаются порты HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 2.1.

Официальные цены и сроки появления новинок на рынке пока неизвестны.

#acer #rx 9070 xt #radeon rx #rx 9070 #nitro
Источник: videocardz.com
