Разработчики сессионных онлайн-игр, как соревновательных, так и кооперативных, работают над усилением защиты от использования читов

Согласно данным портала PC Gamer, разработчики популярных многопользовательских игровых проектов начали ужесточать меры защиты от недобросовестных игроков. Теперь доступ к рейтинговым режимам многих известных игр обусловлен выполнением определенных технических требований: обязательным условием становится активация режима Secure Boot, наличие модуля TPM 2.0 и использование актуальной версии прошивки UEFI/BIOS. Эти изменения вызваны обнаруженными ранее уязвимостями, позволявшими игрокам устанавливать специальные устройства на шину PCI Express, с которых запускалось вредоносное ПО до загрузки самой операционной системы, что сильно усложняло выявление мошенников.

Производители оборудования, включая лидеров рынка вроде ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock, оперативно отреагировали на проблему, выпустив соответствующие обновления для современных моделей материнских плат. Однако владельцы старых компьютеров, оснащенных устаревшим оборудованием, рискуют столкнуться с проблемами при попытке запуска обновленных версий популярных игр, поскольку поддержка новых мер защиты зачастую невозможна на оборудовании прошлых поколений.

Подобные нововведения вводятся разработчиками и издателями разных крупных студий. Например, компания Riot Games, известная своими хитами Valorant и League of Legends, была одной из первых, кто начал требовать соблюдение указанных условий для участия в рейтинговых матчах. Платформа для организации турниров FACEIT последовала примеру, равно как и авторы популярной игры Rust, хотя защита там пока остается опциональной и администраторы серверов могут её отключать вручную. В свою очередь, античитовая система RICOCHET, используемая в играх серии Call of Duty, также предусматривает обязательное включение Secure Boot и поддержку TPM 2.0.