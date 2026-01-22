Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Ryzen 7 9850X3D станет доступен для покупки 29 января 2026 года по цене 499 долларов
AMD официально назвала дату релиза и цену своего нового процессора Ryzen 7 9850X3D

Компания AMD сделала долгожданное объявление относительно своего нового флагманского процессора Ryzen 7 9850X3D. Об этом сообщил Дэвид Макафи, вице-президент AMD и генеральный директор подразделений Ryzen CPU и Radeon Graphics, опубликовавший пост с официальным анонсом.

По словам Дэвида Макафи, глобальные продажи Ryzen 7 9850X3D начнутся уже 29 января 2026 года. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) новинки составит $499, что всего лишь на $20 дороже стандартной версии процессора Ryzen 7 9800X3D.

Новый процессор оснащен 8 ядрами и 16 потоками обработки данных, а максимальная тактовая частота составляет до 5,6 ГГц. Объем кэш-памяти L3 внушительный — 96 мегабайт. Уровень TDP (тепловой пакет) составляет 120 Вт.

Согласно официальным данным AMD, производительность нового процессора значительно превосходит конкурирующие решения от Intel. В игровых приложениях Ryzen 7 9850X3D демонстрирует впечатляющую производительность — на целых 27% выше, чем у процессора Intel Core Ultra 9 285K.

#amd #ryzen #ryzen 7 9850x3d #core ultra 9 #david mcafee #дэвид макафи
Источник: videocardz.com
