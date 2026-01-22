Пользователи получат устройство без необходимости вносить предоплату или оплачивать услуги по подписке. Стоимость смартфона и услуг связи будет компенсирована за счёт рекомендаций, которые будут отображаться прямо в интерфейсе операционной системы.

Бюро цифровых проектов анонсировало новый проект — бесплатные смартфоны с неотключаемыми рекомендациями, которые будут появляться в интерфейсе операционной системы.

Как заявляют представители бюро, пользователям не потребуется вносить предварительную оплату или оплачивать ежемесячную подписку на связь. Смартфоны станут доступными благодаря размещению рекламных материалов, которые будут компенсировать стоимость самих устройств и услуг связи.

Данный проект стал реакцией на подорожание мобильных устройств и необходимостью обеспечить цифровую доступность для населения. Разработчики также учли возможные изменения в законодательстве, включая планируемое обязательное регистрирование смартфонов по IMEI-коду с 2027 года.

Чтобы получить бесплатный телефон, необходимо пройти стандартные процедуры идентификации: предоставить паспорт и согласиться на обработку персональной информации. Пользователи получат смартфон с предустановленной операционной системой Android 16 и полноценным набором сервисов Google.

Рекламные объявления будут представлены преимущественно в виде графических баннеров и коротких рекламных видеороликов, которые будут отображаться в интерфейсе операционной системы. Они не будут мешать звонкам, сообщениям и работе приложений.

Однако полная деактивация рекламы невозможна. Согласно условиям договора, отказ от просмотра рекомендованных блоков приведёт к необходимости вернуть устройство обратно в бюро. Важно отметить, что телефон останется рабочим даже при отказе от просмотров, хотя возврат станет обязательным условием отказа от рекламной нагрузки.

Первоначальная партия из 1500 смартфонов поступит в ограниченное тестирование весной 2026 года. Чтобы принять участие в тестировании, достаточно оставить заявку на официальном сайте бюро.