Это наивысшие показатели с начала 2022 года, превышающие даже пик конца 2023 года

Инвесторы по достоинству оценили изменения в стратегии компании Intel, которые привели к значительному росту стоимости её ценных бумаг. За первые месяцы текущего года акции производителя выросли на 45% и достигли отметки в 54,16 доллара, что сопоставимо с показателями января 2022 года.

Общая рыночная стоимость Intel достигла рекордных 254 миллиардов долларов.

Такой рост котировок был поддержан крупными инвестициями со стороны ведущих игроков индустрии. NVIDIA вложила в компанию 5 миллиардов долларов, SoftBank добавил ещё 2 миллиарда, а правительство США обеспечило финансирование в размере 8,9 миллиардов, став обладателем доли чуть менее 10%.

Генеральный директор компании Lip-Bu Tan также сообщил о масштабной реорганизации производственной структуры. Были приняты меры по оптимизации, направленные на сокращение расходов на 10 миллиардов долларов. Компания приступила к реализации амбициозного плана перехода на новый технологический процесс — 18A. Первые чипы нового поколения, произведенные по этому процессу, уже поступили в продажу, продемонстрировав значительное улучшение характеристик продукции.

Согласно предварительным отчетам, ожидается значительный рост доходов подразделения серверных решений. Ожидается, что доходы превысят 30% и составят около 4,43 миллиарда долларов по итогам четвертого квартала прошлого года. В то же время, доходы подразделения персональных компьютеров демонстрируют умеренный рост на уровне 2,5%, приближаясь к отметке в 8,21 миллиарда.

Несмотря на успехи, которые демонстрирует Intel в последнее время, компания всё ещё сталкивается с давлением со стороны конкурентов, таких как AMD и ARM. Эти соперники постепенно отбирают у Intel лидирующие позиции на рынке персональных компьютеров. Тем не менее, общее направление развития остаётся позитивным, что позволяет ожидать дальнейшей стабилизации финансовых показателей корпорации.