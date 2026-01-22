Динамичное развитие искусственного интеллекта приводит к формированию масштабной волны инноваций в области инфраструктуры, подобной которой не было в истории человечества

На Всемирном экономическом форуме глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг сделал громкое заявление о масштабах инвестиций, необходимых для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта. Он считает, что в ближайшие годы человечество столкнется с беспрецедентной инвестиционной волной, направленной на создание принципиально новой технологической инфраструктуры.

Хуанг особо выделил важность инфраструктурных проектов для устойчивого развития индустрии ИИ. Он уверен, что уже в ближайшем будущем мировая экономика сможет привлечь значительные суммы капитала, необходимые для строительства новых дата-центров, сетей передачи данных и вычислительных мощностей нового поколения.

Оценивая общий объем инвестиций, Хуанг назвал цифру в 85 трлн долларов, причем значительная доля этих средств пойдет на научно-исследовательские разработки и поддержание текущих операций компаний.

Отдельно глава NVIDIA остановился на особенностях внедрения искусственного интеллекта в разных странах. Он считает, что для каждого государства важно создать свой собственный уникальный рынок решений на основе ИИ, учитывая специфику местной культуры и языка. Построение национальных экосистем искусственного интеллекта поможет странам эффективно справляться с современными вызовами и использовать преимущества цифровой трансформации экономики.

Что касается влияния искусственного интеллекта на рабочие места, генеральный директор остался верен своей позиции. Он считает, что ИИ должен стать инструментом для повышения производительности и качества работы людей, а не причиной массового увольнения сотрудников.

В качестве примера Хуанг привел медицинский сектор. Он отметил, что внедрение ИИ-решений в области диагностики значительно увеличило потребность в квалифицированных врачах-рентгенологах. Эти технологии позволяют быстрее выявлять заболевания, повышая общую точность диагностики и ускоряя принятие врачебных решений.