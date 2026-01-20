Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана покупателей. Теперь даже опытные пользователи могут попасться на их уловки.

Уже давно не секрет, что китайские торговые площадки часто предлагают пользователям привлекательные цены на высокотехнологичные товары, включая видеокарты. Однако зачастую эта привлекательность оказывается обманчивой.

Ещё в прошлом году появились первые сообщения о продаже поддельных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090, которые были оснащены устаревшими графическими процессорами предыдущего поколения. Недавно стало известно, что недобросовестные торговцы расширяют ассортимент подделок, добавив в список также предтоповую модель GeForce RTX 4080.

По данным издания Videocardz, китайский специалист по ремонту видеокарт с псевдонимом Brother Zhang столкнулся с подобной ситуацией. В его мастерскую попала неисправная карта GeForce RTX 4080, которую клиент приобрёл на платформе Goofish по заниженной стоимости.

Хотя карта имела повреждения, главной причиной её неисправности оказалась замена оригинального процессора AD103 на значительно менее производительный GA106, который используется в ноутбуках с видеокартами RTX 3050 и RTX 3060.

Чтобы скрыть эти изменения, злоумышленники приняли дополнительные меры. Заводская маркировка с графического процессора (GPU) была стёрта, а поверх неё нанесены искусственные обозначения, имитирующие маркировку настоящего AD103. Кроме того, несколько компонентов на плате были перепаяны, что ещё больше затрудняло идентификацию подделки.

Данный случай свидетельствует о растущей изощрённости мошенников и в очередной раз подчеркивает, как сложно бывает выявить поддельные продукты. В связи с этим покупателям стоит быть особенно бдительными, особенно если они приобретают технику на вторичном рынке или у непроверенных продавцов.

Эксперты советуют обращать внимание на подозрительно низкие цены и покупать устройства только у надёжных ритейлеров или производителей.