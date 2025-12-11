Специалист считает, что любителям компьютерных игр следует присмотреться к платформе Intel LGA 1700 и её передовым процессорам

Автор YouTube-канала JayzTwoCents поделился мнением о целесообразности сборки современных компьютеров на платформе DDR4. Несмотря на повсеместный переход производителей на стандарт DDR5, рост цен на этот тип памяти оказался настолько значительным, что возвращение к DDR4 стало экономически оправданным выбором.

По словам JayzTwoCents, стоимость модулей DDR5 выросла втрое относительно предыдущих значений, что серьезно увеличивает стоимость готового компьютера. При этом разница в игровой производительности между памятью DDR4 и DDR5 почти отсутствует, особенно для среднестатистического игрока. Именно поэтому многие решили вернуться к проверенной временем технологии DDR4.

Среди множества вариантов наиболее выгодным выбором выглядит платформа Intel LGA 1700. Она поддерживает широкий спектр решений от Intel, включая процессоры поколений Alder Lake (12-я серия), Raphael (13-я серия) и Meteor Lake (ожидаемая 14-я серия).

Одним из лучших представителей этой платформы является процессор Core i9-12900K, первый в серии, получивший гибридную архитектуру. Этот чип обеспечивает высокий уровень игровой производительности, сопоставимый с топовым AMD Ryzen 7 5800X3D, но также значительно опережает последний в профессиональных приложениях и многозадачных режимах.

Еще одним преимуществом платформы LGA 1700 являются совместимые материнские платы на чипсетах Z690 и Z790. Они позволяют устанавливать процессоры Intel сразу трёх поколений, что открывает возможности для будущего обновления системы без замены центрального процессора.

Сборка ПК на базе DDR4 не только позволяет избежать лишних расходов, но и сохраняет потенциал для дальнейшего улучшения конфигурации, особенно когда рынок комплектующих стабилизируется.