Несмотря на стремительное развитие облачных технологий, традиционные физические устройства хранения продолжают оставаться незаменимым решением для долговременного хранения больших объемов информации, установки крупных приложений и игр, а также для создания домашних медиаархивов и резервных копий.

В декабре 2025 года специалисты портала TechRadar опубликовали рейтинг наиболее ёмких жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD).

Среди твердотельных накопителей особого внимания заслуживает модель Kioxia LC9, ёмкость которой достигает впечатляющих 245,76 терабайт. Однако этот рекордсмен пока доступен только в виде тестовых образцов, массовое производство не начато.

Самой большой серийной моделью SSD является Solidigm D5-P5336 объёмом 122,88 ТБ, разработанная специально для серверных центров. Она обеспечивает впечатляющую производительность до 7 гигабайт в секунду и доступна по цене около 13 500 долларов.

Самым ёмким внешним SSD-накопителем является устройство Glyph Blackbox Plus, которое может похвастаться объёмом 30,72 ТБ и интерфейсом U.2. Этот накопитель способен передавать данные со скоростью до 1 Гб/с, однако есть два существенных недостатка: необходимость подключения дополнительного блока питания и высокая цена — около 5800 долларов.

На рынке традиционных жёстких дисков выделяется продукт Seagate Exos M с максимальным объёмом 36 ТБ. Тем не менее, массовым спросом пользуются преимущественно модели меньшего объёма — до 30 ТБ. Среди переносных жёстких дисков выделяется Seagate Expansion на 28 ТБ, цена которого составляет около 390 долларов.

Среди портативных накопителей выделяется модель WD My Passport с максимальной ёмкостью 6 ТБ, что подтверждает тенденцию постепенного вытеснения портативных жёстких дисков современными компактными SSD-накопителями.

Среди твердотельных накопителей в форм-факторе M.2 особое внимание стоит уделить Samsung SSD 9100 Pro ёмкостью 8 ТБ. Этот диск заслужил популярность благодаря превосходному качеству исполнения и высокой производительности. К сожалению, конкурентное решение Teamgroup QX, обладающее объёмом 15 ТБ, больше не производится, что делает эту позицию свободной.

Несмотря на растущую доступность облачных хранилищ, физическая память по-прежнему играет важную роль, особенно в тех случаях, когда важны надёжность, автономность и контроль над собственными данными.