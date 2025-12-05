Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
TechRadar составили рейтинг самых ёмких HDD и SSD в мире
Несмотря на широкое распространение облачных хранилищ, физические накопители по-прежнему остаются важным инструментом

Несмотря на стремительное развитие облачных технологий, традиционные физические устройства хранения продолжают оставаться незаменимым решением для долговременного хранения больших объемов информации, установки крупных приложений и игр, а также для создания домашних медиаархивов и резервных копий.

В декабре 2025 года специалисты портала TechRadar опубликовали рейтинг наиболее ёмких жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD).

Среди твердотельных накопителей особого внимания заслуживает модель Kioxia LC9, ёмкость которой достигает впечатляющих 245,76 терабайт. Однако этот рекордсмен пока доступен только в виде тестовых образцов, массовое производство не начато.

Самой большой серийной моделью SSD является Solidigm D5-P5336 объёмом 122,88 ТБ, разработанная специально для серверных центров. Она обеспечивает впечатляющую производительность до 7 гигабайт в секунду и доступна по цене около 13 500 долларов.

Самым ёмким внешним SSD-накопителем является устройство Glyph Blackbox Plus, которое может похвастаться объёмом 30,72 ТБ и интерфейсом U.2. Этот накопитель способен передавать данные со скоростью до 1 Гб/с, однако есть два существенных недостатка: необходимость подключения дополнительного блока питания и высокая цена — около 5800 долларов.

На рынке традиционных жёстких дисков выделяется продукт Seagate Exos M с максимальным объёмом 36 ТБ. Тем не менее, массовым спросом пользуются преимущественно модели меньшего объёма — до 30 ТБ. Среди переносных жёстких дисков выделяется Seagate Expansion на 28 ТБ, цена которого составляет около 390 долларов.

Среди портативных накопителей выделяется модель WD My Passport с максимальной ёмкостью 6 ТБ, что подтверждает тенденцию постепенного вытеснения портативных жёстких дисков современными компактными SSD-накопителями.

Среди твердотельных накопителей в форм-факторе M.2 особое внимание стоит уделить Samsung SSD 9100 Pro ёмкостью 8 ТБ. Этот диск заслужил популярность благодаря превосходному качеству исполнения и высокой производительности. К сожалению, конкурентное решение Teamgroup QX, обладающее объёмом 15 ТБ, больше не производится, что делает эту позицию свободной.

Несмотря на растущую доступность облачных хранилищ, физическая память по-прежнему играет важную роль, особенно в тех случаях, когда важны надёжность, автономность и контроль над собственными данными.

#ssd #hdd #топ железо #techradar #топ ssd
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
3
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
1
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
5
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
8
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
Графический процессор в Core Ultra 7 366H показал результат чуть выше GeForce GTX 1050 Ti
1

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
4
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
9
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
63
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
10 интересных настольных игр 2025 года
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
14:37
А кто сказал что будет легко?
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Терминатор
14:36
Сигейт калл у меня их 2шт сдохло один трещать стал, другой через раз открывается. Правда во время гарантий ДНС. Отнес и взял WD.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
dimkahon
14:33
У меня тоже недавно хдд сдох, купленный в 2011-м. Барракуда сигейтовская. Стоял в детском компе, мульты и интернетные казуал-игры. Больше покупать диски сигейт не буду.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
14:31
Учитывая что эта фишка вроде для аналогового сигнала больше предназначена, то вряд ли она у Intel есть, но уже не проверить, ибо карта в составе системника отправилась новому владельцу.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Терминатор
14:22
Заметь здесь все против амуда и все в минусах. а один кто мажет амудню [IRanPast] в плюсах. Админ амудень прекращай палево.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
boo4a
14:22
В чём прикол брать 14400 по цене 14600?
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
dimkahon
14:15
По спекам, это старая добрая 7950... тока частоты увеличены и памяти отсыпали, ну и трассировочка. Поциент скорее мертв, чем жив!
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
abdulla
14:10
400 мгц сверху - это хороший результат. В играх даст процентов 5 сверху от 9800х 3д
Максимальная тактовая частота AMD Ryzen 7 9850X3D подтвердилась в тесте Geekbench
mozghru
13:49
Вассалы задабривают хозяина,покупая ненужное им по сути, оружие и боеприпасы. В обмен на лояльность. Ничего нового.НАТО для этого и существует.
США одобрили продажу Канаде большого количества авиабомб за $2,68 млрд
Терминатор
13:37
Мажешься сыкло. Просто скажи амуда калл. Докажи что ты мужик и в тебе есть достоинство.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter