«Зимнее яйцо» — это пасхальный подарок, который император Николай II преподнёс вдовствующей императрице Марии Фёдоровне в 1913 году

На аукционе Christie's в Лондоне было продано «Зимнее яйцо» Фаберже, ранее принадлежавшее императору Николаю II. Стоимость лота составила около 19,5 миллионов фунтов стерлингов, что является новым рекордом для произведений искусства подобного типа.

Аукцион начался с начальной цены в 17 миллионов фунтов стерлингов (22,4 миллиона долларов США), а итоговая стоимость с учётом комиссии составила 22,9 миллиона фунтов стерлингов (30,2 миллиона долларов США). Как подтвердила представитель Christie's Юй Гэ Ван, стоимость лота значительно превзошла ожидания организаторов аукциона.

Изделие представляет собой уникальное произведение ювелирного искусства, созданное Карлом Фаберже. Оно было подарено Николаем II своей матери, императрице Марии Фёдоровне, на Пасху 1913 года. Изделие изготовлено из горного хрусталя и украшено резьбой, имитирующей снежинки. Также оно инкрустировано тысячами бриллиантов.

Согласно легенде, дизайн «Зимнего яйца» был разработан дочерью мастера Фаберже Альмой Пиль. Производство было организовано командой талантливых художников и ювелиров под руководством Петра Кремлёва. Центральная композиция внутри яйца представляет собой изящную корзинку с подснежниками, выполненными из драгоценных камней, и символизирует приход весны.

После Октябрьской революции в начале XX века «Зимнее яйцо», оказалось за пределами России, где его приобрёл британский дилер всего за 450 фунтов стерлингов. Затем оно переходило из рук в руки, оставаясь неизвестным широкой публике до конца XX века. В 1994 году на аукционе в Женеве «Зимнее яйцо» вновь привлекло внимание коллекционеров, будучи продано за 5,587 миллиона долларов. В 2002 году было зафиксировано новое ценовое достижение — почти 9,6 миллиона долларов.

Последний владелец «Зимнего яйца» — катарский шейх Сауд бен Мохаммед аль-Тани — передал эстафету новому владельцу, который стал обладателем одного из самых дорогих изделий этого мастера.

Продажа «Зимнего яйца» подтверждает, что произведения Карла Фаберже являются одними из наиболее ценных образцов русского декоративно-прикладного искусства. Всего было создано более 50 императорских пасхальных яиц, однако большинство из них было продано советскими властями в 1930-е годы.

В настоящее время лучшие коллекции произведений Фаберже хранятся в музее Фаберже в Санкт-Петербурге и в Оружейной палате в Москве.