В рейтинге самых производительных SSD на ноябрь 2025 года лидирует накопитель WD Black SN8100 ёмкостью 2 ТБ. Он продемонстрировал наилучшие результаты в большинстве тестовых задач, опередив своих конкурентов.

Редакция популярного немецкого издания ComputerBase опубликовала свежий рейтинг наиболее производительных твердотельных накопителей, составленный на основе результатов тестирования широкого спектра моделей SSD в ноябре 2025 года.

Для формирования объективного рейтинга было проведено тестирование более десятка устройств с использованием 16 специализированных бенчмарков и реальных рабочих нагрузок.

Тестовая система была оснащена мощным процессором AMD Ryzen 7 7900 и высококачественной материнской платой ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, с поддержкой полноценного слота M.2 PCIe 5.0 x4. Помимо внутренних накопителей формата M.2 NVMe, также проверялись возможности внешних SSD-накопителей.

Первое место в рейтинге занял накопитель WD Black SN8100 объёмом 2 ТБ. Он продемонстрировал значительное превосходство над конкурентами практически во всех тестируемых задачах.

Второе место заняла модель Corsair MP700 Pro XT объёмом 2 ТБ, уступив лидеру всего около 4%. Третье место заняла модель Crucial T710 на 2 ТБ, отставая от победителя примерно на 12%.

Далее следуют Adata XPG Mars 980 Blade на 4 ТБ и Samsung 9100 Pro на 4 ТБ. Производительность последнего оказалась примерно на 15% ниже, чем у лидера.

Среди устройств формата M.2 PCIe 4.0 x4 самым скоростным был признан накопитель WD Black SN850X объемом 8 ТБ. Он отличается выдающейся скоростью чтения и записи.

Среди внешних решений лидером производительности стал LaCie Rugged SSD4 на 4 ТБ. Он подтвердил свою высокую надежность и скорость даже при использовании вне корпуса компьютера.

В итоге, среди протестированных накопителей именно WD Black SN8100 доказал свое право называться одним из лучших предложений на рынке высокопроизводительных SSD по состоянию на конец 2025 года.

А мы напомним, что ранее Tom's Hardware и PC Gamer опубликовали свои рейтинги лучших процессоров для сборки игрового ПК на конец осени 2025 года. Оба ресурса пришли к выводу, что самым лучшим процессором является Ryzen 7 9800X3D. Кроме того, авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года в разных ценовых категориях.

