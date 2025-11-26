В последние годы популярность процессоров AMD среди геймеров заметно возросла

Согласно свежим данным платформы Steam, процессоры AMD завоевывают всё большую долю рынка среди игровых ПК. Если в октябре 2020 года доля процессоров AMD составляла всего лишь 25,74%, то в настоящее время этот показатель вырос почти вдвое и достиг отметки в 42,89%.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту спроса на процессоры AMD, является привлекательность платформы AM5. Она всё ещё находится в активной фазе своего жизненного цикла, что означает, что впереди нас ждут новые поколения процессоров, которые будут поддерживаться совместимыми материнскими платами.

Ещё одним преимуществом процессоров AMD является стабильность их сокетов. Покупатели могут быть уверены, что материнские платы будут поддерживать несколько поколений процессоров без необходимости замены, что значительно экономит средства и упрощает процесс модернизации системы.

Процессоры Intel Core Ultra последнего поколения, к сожалению, не могут похвастаться выдающимися результатами в играх, а предыдущие решения LGA 1700 уже приближаются к своему моральному устареванию. Всё это также играет на руку AMD.

Флагманские модели процессоров AMD демонстрируют выдающиеся показатели производительности. Так, модель Ryzen 7 9800X3D, например, признана лучшим игровым решением на сегодняшний день. Об этом ранее писали в своих материалах Tom's Hardware и PC Gamer.

Последние поколения процессоров AMD отличаются высоким уровнем энергоэффективности, что особенно важно для тех, кто стремится минимизировать энергопотребление и нагрев своей системы.

Стоит отметить, что аналогичное положение наблюдается и в розничной торговле. Например, крупная немецкая торговая сеть Mindfactory ранее сообщала, что продажи процессоров AMD превышают продажи Intel примерно в десять раз.