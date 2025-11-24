Дефицит оперативной памяти становится всё более ощутимым, а стоимость комплектов ОЗУ неуклонно растёт, устанавливая новые рекорды

По информации, опубликованной на портале Tom's Hardware, наблюдается усиление дефицита оперативной памяти, что приводит к росту цен на наборы RAM. Некоторые популярные комплекты оперативной памяти стандарта DDR5-6000 объемом 64 ГБ стали стоить дороже многих современных игровых приставок.

Например, комплект G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL30, доступный в магазине Newegg, подорожал до 600 долларов. Это примерно на 200 долларов дороже базовой версии PlayStation 5 Slim и всего на 50 долларов дешевле топовой модели PS5 Pro. Напомним, что в октябре аналогичный набор можно было приобрести за 200-220 долларов.

Однако, самый значительный рост цен наблюдается среди высокоскоростных моделей памяти DDR5. Так, комплект Kingston FURY Beast DDR5-6400 CL30 теперь стоит 677 долларов, а премиум-версия G.SKILL Trident Z Royal DDR5-6000 CL28 продается за невероятные 739 долларов.

Чтобы понять, насколько серьезна ситуация, стоит отметить, что в том же магазине Newegg можно приобрести видеокарту уровня GeForce RTX 5070 Ti от MSI Ventus X3 по той же цене. Это означает, что даже покупка средней игровой видеокарты становится более выгодной, чем приобретение двухканального набора скоростной оперативной памяти формата DDR5.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с увеличением спроса на мощные компьютеры и нехваткой производственных мощностей у крупных производителей чипов памяти. В последние месяцы наблюдается дефицит компонентов в IT-отрасли, что приводит к серьезным проблемам с поставками оборудования, и пока нет признаков улучшения ситуации.

Такая ситуация создает значительные трудности для геймеров и энтузиастов, которые вынуждены тратить значительные суммы на обновление своих компьютеров. Тем временем производители заявляют, что проблема дефицита должна постепенно решиться в ближайшие месяцы, однако конкретные сроки стабилизации ситуации пока остаются неизвестными.