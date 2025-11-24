Основная часть дохода NVIDIA приходится на сегмент решений для центров обработки данных и искусственного интеллекта

Руководство американской компании NVIDIA перестало рассматривать себя как производителя игровых видеокарт. По информации немецкого издания PC Games Hardware, основанной на последнем квартальном отчете компании, основной доход приносит сегмент специализированных решений для центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

Согласно отчету, доходы подразделения центров обработки данных и искусственного интеллекта достигли 51,2 млрд долларов, увеличившись на 66% относительно аналогичного периода предыдущего года. Это составляет примерно 90% всей прибыли компании. Доходы игрового направления составили лишь 4,3 млрд долларов, что эквивалентно около 7,5% общего дохода корпорации.

Финансовый директор компании Колетт Кресс подчеркнула этот сдвиг в стратегии развития. Она отметила, что NVIDIA прошла эволюционный путь от производителя игровых графических карт до поставщика передовых решений для серверных платформ и инфраструктуры на основе искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что компания продолжает присутствовать в игровой индустрии, её основная стратегия теперь будет сосредоточена на разработке решений для бизнеса и внедрении инноваций в области искусственного интеллекта.