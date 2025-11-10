Испанские исследователи также подтвердили существование двух чётко выраженных хвостов у межзвездного объекта 3I/ATLAS, однако по поводу остальных учёные всё ещё ведут споры

Ави Лёб, известный астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, наконец-то нашел ответ на свою интригующую загадку. Ранее ученый задавался вопросом, куда исчезла масса межзвездного объекта 3I/ATLAS, составляющая примерно пять миллиардов тонн. Он ожидал, что этот объект, пролетая мимо Солнца, должен был потерять часть своей массы, что обычно сопровождается появлением характерного хвоста. Однако на первых фотографиях этот хвост не был обнаружен.

Недавно австралийский астроном Михаэль Ягер представил новые фотографии, на которых отчетливо видны сразу несколько хвостов, исходящих от объекта. По словам Ягера, количество хвостов может варьироваться от четырех до пяти, и некоторые из них направлены даже в сторону Солнца. Такое редкое явление называется "антихвост".

Испанские коллеги также подтвердили наличие двух ярко выраженных хвостов, хотя относительно остальных продолжаются споры среди ученых. Таким образом, новое открытие поддерживает обе теории происхождения объекта: природную и искусственную.

Сторонники естественной версии считают, что этот объект — обычная комета, которая выбрасывает пыль и газы через трещины на своей поверхности. Однако, есть и другая точка зрения: некоторые эксперты предполагают, что это замаскированный космический корабль, который выпускает реактивные струи из своих двигателей. Есть мнение, что корабль начал торможение и меняет направление своего полёта.

Несмотря на сомнения некоторых исследователей относительно намеренного изменения курса объекта, Михаэль Ягер убежден, что пока траектория остаётся неизменной. Тем не менее, остаётся вероятность, что новые реактивные выбросы могут повлиять на движение объекта.

Коллектив Ягера предлагает всем желающим астрономам присоединиться к наблюдениям и съёмкам объекта каждое утро. Они стремятся собрать больше данных и окончательно понять природу этого явления.