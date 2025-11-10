Формирование соответствующих отрядов началось в соответствии с новым законодательством, подписанным президентом России Владимиром Путиным 4 ноября 2025 года

В российских регионах развернулась масштабная кампания по привлечению резервистов для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Это решение было принято после подписания президентом Владимиром Путиным закона, позволяющего использование резервистов не только в военное, но и в мирное время для охраны стратегических объектов, таких как энергетические, транспортные и нефтяные предприятия.

Согласно постановлению Министерства обороны, размещенному на портале проектов нормативных актов, участие в спецсборах позволит гражданам, находящимся в мобилизационном резерве, получать социальный пакет и выплаты, равнозначные положенным военнослужащим. Возрастные рамки для привлечения резервистов варьируются в зависимости от звания: солдаты и сержанты — до 50 лет, офицеры — до 60–65 лет. Для кандидатов предусмотрены строгие требования: категория здоровья не ниже B, наличие минимального образования в размере девяти классов и отсутствие судимости.

Формирование специализированных подразделений резервистов активно происходит в разных регионах страны. Так, первыми о формировании такого отряда под названием «БАРС-47» заявили власти Ленинградской области. Этот отряд предназначен специально для противодействия угрозам, связанным с использованием беспилотников. Аналогичные мероприятия проводятся уже в 19 субъектах Российской Федерации.

На специальном сборе резервисты получают статус военнослужащих, включая соответствующие социальные гарантии и компенсации. Продолжительность сбора ограничена шестью месяцами в течение календарного года. Во время этой деятельности сохраняется средний заработок по основной работе, плюс выплачиваются дополнительные надбавки и премии в зависимости от качества выполнения поставленных задач. Если резервист погибнет при выполнении служебных обязанностей, его семья получит единовременные выплаты и льготы, предусмотренные законом для семей погибших военнослужащих.