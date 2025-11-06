Главный исполнительный директор AMD Лиза Су отметила, что компания достигла рекордных результатов по всем основным направлениям своей деятельности

Advanced Micro Devices (AMD) сообщила о значительном росте доходов за третий квартал 2025 года. Согласно официальным данным, выручка достигла $9,2 млрд, что на 36% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот стремительный прогресс стал результатом успешных продаж продукции во всех сегментах бизнеса компании.

Одним из главных событий презентации стало подтверждение тестирования новых серверных процессоров серии EPYC Venice. Эти чипы, основаны на передовой архитектуре Zen 6 и производятся по инновационному 2-нанометровому процессу. По словам генерального директора Лизы Су, первые облачные партнёры уже используют платформы на базе EPYC Venice, что свидетельствует о скором выходе готовой продукции на рынок.

Новое поколение серверных процессоров отличается высокой производительностью, улучшенной энергоэффективностью и высокой плотностью вычислений. Это особенно актуально для крупных дата-центров и приложений искусственного интеллекта, где оптимизация энергопотребления и быстродействие имеют решающее значение.

Кроме того, компания готовится представить линейку высокоскоростных графических ускорителей Instinct MI400, специально разработанных для задач машинного обучения и искусственного интеллекта. Ожидается, что эта серия обеспечит производительность до 40 PFLOPS благодаря использованию новейшей памяти HBM4, которая обладает пропускной способностью 19,6 ТБ/с. Эти ускорители станут основой фирменной платформы Helios, созданной для масштабируемых решений в области искусственного интеллекта.

Крупнейшие клиенты, включая Oracle, Министерство энергетики США и OpenAI, заключили многомиллиардные соглашения с AMD, по условиям которых компания предоставит десятки тысяч ускорителей Instinct. Этот шаг значительно усилит позиции AMD в конкурентной борьбе с лидером рынка — NVIDIA.

Отдельно стоит отметить значительное увеличение продаж настольных процессоров семейства Ryzen 9000. Уже анонсированы планы по обновлению линейки продуктов с внедрением технологии 3D V-Cache, что позволит еще больше повысить производительность. Новые модели будут представлены на выставке CES 2026, а полная версия архитектуры Zen 6 для персональных компьютеров ожидается ближе ко второй половине следующего года.

Игровая отрасль также показала выдающиеся результаты, зафиксировав рост доходов на 181%. Этот успех обусловлен растущей популярностью игровых видеокарт AMD и платформ на базе APU, которые поддерживают современные игровые консоли и персональные компьютеры.

Объявлено, что полное представление стратегических направлений компании состоится на мероприятии Financial Analyst Day 2025, запланированном на 11 ноября. На этом мероприятии руководство компании представит амбициозные цели и детальные стратегии на ближайшие годы, особо отмечая 2026 год как важнейший период для роста в области технологий искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.