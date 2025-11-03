В интернете активно обсуждают возможный перенос выхода Grand Theft Auto 6 на осень 2026 года

Несмотря на официальное заявление Rockstar Games о том, что Grand Theft Auto VI выйдет в мае 2026 года, недавние изменения на сайте студии вызвали волну слухов и предположений среди поклонников серии.

После того как точная дата релиза исчезла с главной страницы портала, фанаты разделились на два лагеря. Одни считают это технической ошибкой, в то время как другие подозревают, что студия снова перенесёт сроки.

Сообщение от аккаунта @GTASixJoker в социальной сети X, в котором говорилось о новом сроке релиза — сентябре 2026 года — стало причиной новых обсуждений. Пользователь выразил своё разочарование в проекте и заявил, что уходит из сообщества навсегда.

Другие игроки, включая аккаунт @rockstationonx, стараются сохранять спокойствие. Они обращают внимание на то, что прежние даты выпуска всё ещё указаны в некоторых разделах официального сайта и в рекламных материалах.

Многие геймеры предполагают, что разработчики могут отложить выпуск игры, чтобы улучшить её качество и исправить возможные ошибки. Некоторые считают, что такой вариант вполне возможен, учитывая опыт Rockstar, которая часто откладывала выход своих проектов.

Несмотря на неопределённость с официальной датой релиза, фанаты проявляют большой интерес к игре. Некоторые даже решают посетить города, которые послужили прототипами для виртуальных миров серии GTA. Такое внимание говорит о том, что проект ждут с нетерпением, несмотря на все трудности с его выходом.