Ubisoft Leamington, работавшая под эгидой издателя с 2017 года, внесла свой вклад в создание таких проектов, как The Division, The Division 2 и Far Cry 5. Однако теперь компания прекратила свою деятельность, и многие её сотрудники остались без работы.

Официально завершилась деятельность британской студии Ubisoft Leamington, что привело к увольнению свыше 100 сотрудников. Данная команда, принимавшая активное участие в поддержке таких известных игровых серий, как Tom Clancy's Rainbow Six, Far Cry и Assassin's Creed, больше не существует.

К слову, закрытие этой студии не стало сюрпризом, ведь Ubisoft анонсировала планы по прекращению деятельности подразделения еще в январе текущего года. Одной из возможных причин стал процесс реструктуризации компании, связанный с формированием нового совместного предприятия с китайской корпорацией Tencent.

Представители Ubisoft отметили вклад команды в индустрию и выразили сожаление по поводу произошедшего. «После многих замечательных лет мы вынуждены объявить, что Ubisoft Leamington окончательно закрывается», — говорится в официальном заявлении.

До перехода под крыло Ubisoft в 2017 году студия функционировала как независимая компания под названием FreeStyleGames. В период сотрудничества с Activision, начавшийся в 2008 году, коллектив разработал популярные игры серии DJ Hero и Guitar Hero Live. С момента присоединения к Ubisoft основной акцент работы студии сместился на поддержку крупных франшиз.

Перед своим закрытием команда работала над новым проектом, судьба которого остается неизвестной. Существует вероятность, что разработка могла бы быть завершена, если бы коллектив продолжил работу в формате независимой компании.