Блоги link1pc

Ubisoft Leamington, работавшая под эгидой издателя с 2017 года, внесла свой вклад в создание таких проектов, как The Division, The Division 2 и Far Cry 5. Однако теперь компания прекратила свою деятельность, и многие её сотрудники остались без работы.