ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 поддерживает различные технологии масштабирования изображения, а также включает значительные графические улучшения.

Сегодня, 30 января 2025 года, состоялась официальная премьера супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man 2 для персональных компьютеров. Данный проект уже доступен для покупки в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.

За работу по портированию популярного проекта на персональные компьютеры несла ответственность известная игровому сообществу студия Nixxes Software, которая ранее уже успела зарекомендовать себя достаточно успешной адаптацией таких хитов, как Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart и Ghost of Tsushima.

ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 предлагает игрокам ряд значительных улучшений:

- Поддержка современных технологий масштабирования изображения, включая DLSS и FSR.

- Графические улучшения, позволяющие наслаждаться детализированной картинкой даже на самых мощных системах.

- Возможность играть на ультрашироких мониторах (Ultrawide).

Следует также отметить тот положительный момент, что эта игра стала одним из первых проектов от компании Sony, не требующих обязательной привязки к аккаунту PlayStation Network (PSN). Это делает процесс установки и запуска ещё более удобным для пользователей персональных компьютеров.

Напомним, что оригинальная версия Marvel’s Spider-Man 2 была выпущена 20 октября 2023 года исключительно для консолей PlayStation 5. Игра смогла заработать достаточно высокие оценки как от критиков, так и от геймеров, набрав средний балл 90/100 на агрегаторе Metacritic.