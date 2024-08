Организаторы Gamescom 2024 подвели итоги мероприятия и назвали лучшие игры выставки

Организаторы Gamescom 2024 подвели итоги крупнейшего игрового мероприятия года и объявили победителей в различных категориях. В этом году выставка вновь собрала множество игроков и разработчиков, которые представили свои самые ожидаемые проекты.

Лучшая игра для ПК — продвинутая RPG Kingdom Come: Deliverance II. Проект сумел обойти таких конкурентов, как многопользовательская Dune: Awakening, адвенчуру с элементами стратегии в реальном времени Empire of the Ants, градостроительный симулятор выживания Frostpunk 2 и научно-фантастического симулятора выживания The Alters от создателей Frostpunk.

На консоли PlayStation 5 главным проектом мероприятия стала Monster Hunter Wilds, которая смогла опередить Little Nightmares 3 и Dragon Ball: Sparking! Zero, а также Unknown 9: Awakening и The First Berserker: Khazan.

Гипнотическое произведение Little Nightmares 3 была признана лучшим проектом для консолей Xbox, обойдя такие проекты, как ожидаемая фанатами Age of Mythology: Retold, Star Wars: Outlaws, Creatures of Ava, и The Alters.

На мобильных платформах победителем стала очень популярная Genshin Impact, которая сумела обойти такие игры, как Digital Animals Game и Monster Hunter Now, а также Dungeons of Dreadrock 2 — The Dead King's Secret и Zenless Zone Zero.

Кроме того, были вручены награды и в других категориях:

- Самый интересный игровой процесс — Frostpunk 2

- Лучший визуальное оформление — Little Nightmares 3

- Лучшее звуковое оформление — Little Nightmares 3

- Самая эпичная игра — Monster Hunter Wilds

- Лучший видеоролик — Monster Hunter Wilds

- Самая увлекательная игра на выставке Gamescom 2024 — Monster Hunter Wilds

- Самая полезная игра — Tavern Talk

- Игра, которая способна изменить мир — Creatures of Ava

Gamescom 2024 вновь продемонстрировала богатство и разнообразие игрового мира, а также высокий уровень креативности разработчиков.