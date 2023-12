Моддер Nukem9 представил модификацию AMD FSR 3 - ее можно использовать в любой игре, поддерживающей DLSS 3

После того, как компания AMD опубликовала исходный код FSR 3, моддеры начали создавать моды FSR 3 Frame Generation, которые можно легко интегрировать в любую игру с поддержкой DLSS 3. Один из таких модов, предназначенный для замены существующего файла DLSS игры на эквивалент от AMD FSR 3, был разработан пользователем Nukem9 и опубликован на GitHub.

реклама

Ранее уже были представлены несколько модов для определенных игр, таких как FSR 3 для Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part I. Однако, модификация FSR 3, представленная Nukem9, является более эффективной, поскольку ее можно использовать в любой игре, поддерживающей DLSS 3. На данный момент, эта модификация работает только на видеокартах серий RTX 2000/3000.

Такая модификация FSR 3 расширяет возможности использования технологии генерации кадров от AMD для множества игр, которые изначально не поддерживают FSR 3, открывая путь для повторения успехов, достигнутых моддерами DLSS в прошлом. Например, несколько месяцев назад моддерам уже удавалось обойти официальные ограничения и добавить масштабирование DLSS 3 и генерацию кадров в игры с поддержкой AMD FSR 2.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время игр, использующих DLSS, значительно больше, чем тех, которые поддерживают FSR или аналог Intel XeSS. В настоящее время моддеры активно предпринимают шаги, чтобы компенсировать этот недостаток.