Один из моддеров выпустил свою разработку где заменяет лицо Элли на лицо актрисы сериала.

Как мы уже писали в одной из статей, 15 января 2023 года показали первую серию The Last of Us. Это сериал по одноимённой игре. И по отзывам - он бьет все рекорды.

Главную роль исполняют Педро Паскаль (известный нам по Мандалорцу) и Белла Рамзи.

Так вот, один из моддеров сделал специальное дополнение ко второй части игры - The Last of us 2, где можно заменить лицо девочки Элли на лицо актрисы из данного сериала.

Отзывы игроков на это творение оказалась не однозначны. Многие начали критиковать, пожаловались что стало хуже, т.к. актриса не подходит на такую роль и вообще не похожа на девочку из игры. Но есть и определенная группа людей, которые решили дать актрисе шанс проявить себя.

Как по мне - так сходство есть. Сам сериал еще не смотрел, ждем хотя бы пару серий, чтобы хватило на на выходные.





Сценаристы заявили, что сериал будет сниматься по всей первой части. А когда сериал продлят на второй сезон - то смогут захватить и вторую часть игры.

А что вы думаете? Похожа актриса Белла Рамзи на девочку Элли?